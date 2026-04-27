Суд в Москве оштрафовал Twitch на 7,3 млн рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал сервис Twitch нарушившим российское законодательство и оштрафовал на 7,3 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

Сервис признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством) и ч. 2 ст. 13.50 КоАп (Повторное неисполнение владельцем соцсети обязанностей по мониторингу и ограничению доступа к запрещенному контенту).

В августе 2025 года мировой суд оштрафовал Twitch на 61 747 992 рубля за осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России.

Ранее РКН внес Twitch в реестр социальных сетей, и по закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

Также российские суды неоднократно штрафовали сервис за другие нарушения законодательства.

