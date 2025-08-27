Twitch оштрафован на 61 млн руб. за нарушение российского законодательства

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы признал сервис Twitch виновным в нарушении законодательства РФ, сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Twitch Interactive, Inc. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 61 747 992 рубля", - заявили в пресс-службе.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в РФ).

Ранее РКН внес Twitch в реестр социальных сетей, и по закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

"Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch Interactive, Inc. за неисполнение этого закона, составляет 20,7 млн рублей", - сказали в ведомстве, добавив, что на сегодняшний день компания не оплатила штрафы.

Также российские суды неоднократно штрафовали сервис за другие нарушения законодательства РФ.