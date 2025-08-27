Поиск

Twitch оштрафован на 61 млн руб. за нарушение российского законодательства

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы признал сервис Twitch виновным в нарушении законодательства РФ, сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Twitch Interactive, Inc. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 61 747 992 рубля", - заявили в пресс-службе.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в РФ).

Ранее РКН внес Twitch в реестр социальных сетей, и по закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

"Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch Interactive, Inc. за неисполнение этого закона, составляет 20,7 млн рублей", - сказали в ведомстве, добавив, что на сегодняшний день компания не оплатила штрафы.

Также российские суды неоднократно штрафовали сервис за другие нарушения законодательства РФ.

Twitch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд оштрафовал сервис Pinterest на 10 млн рублей

Суд оштрафовал сервис Pinterest на 10 млн рублей

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

РКН потребовал от Flickr незамедлительно удалить запрещенный контент

РКН потребовал от Flickr незамедлительно удалить запрещенный контент

МВД Киргизии проводит доследственную проверку организации восхождения Наговицыной

Трое бывших высокопоставленных сотрудников МВД получили сроки за получение взяток

В Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике Победы

В Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике Победы

Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

Кремль считает несвоевременным говорить о деталях возможного урегулирования на Украине

Кремль считает несвоевременным говорить о деталях возможного урегулирования на Украине

РФ через месяц может закрыть свою экономзону для норвежских рыболовных судов

РФ через месяц может закрыть свою экономзону для норвежских рыболовных судов
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });