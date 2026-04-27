Первый кубок губернатора по гонкам дронов состоялся в Ростовской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Более 180 школьников из 11 городов и районов Ростовской области приняли участие в первом региональном "Кубке губернатора по гонкам дронов" в Ростове-на-Дону, сообщает управление информационной политики правительства региона.

Участники в возрасте от 7 до 17 лет состязались в нескольких дисциплинах: технический симулятор и гонки на беспилотниках классов 200 мм и 75 мм в разных возрастных категориях.

"Гонки дронов - это не просто увлекательное соревнование, но и отличная школа для развития инженерного мышления, пространственного воображения и скорости реакции у нашей молодежи. Мы видим, как стремительно развивается эта отрасль, и наша задача - дать ребятам возможность заниматься этим современным и перспективным видом спорта", - сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Он подчеркнул, что Ростовская область активно осваивает направление беспилотных авиационных систем и готовит специалистов, чьи навыки будут востребованы в авиационной сфере, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, строительстве, геодезии, энергетике, МЧС и IT-отрасли.

Депутат Заксобрания Ростовской области, ветеран СВО Максим Гелас подчеркнул, что существует необходимость создания условий для роста беспилотной отрасли, что требует вовлечение детей в обучение новым технологиям уже сегодня.

"Управление дронами, основы робототехники, программирование - это должны давать школы, секции, технопарки. Потому что через 5-10 лет это будут не "гонки", а обычные рабочие профессии" - сказал Гелас.

По данным Федерации гонок дронов Ростовской области, этим видом спорта занимается более 250 жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новочеркасска, Азова и Аксайского района. В регионе подготовили 54 спортсмена-разрядника, включая двух перворазрядников, и 26 квалифицированных судей.

"Плеяда спортсменов Ростовской области растет, активно развивается и на сегодняшнем этапе больше 200 спортсменов активно вошли в этот уникальный вид спорта. Проведение областных соревнований по гонкам дронов - значимый шаг в развитии этого молодого и зрелищного вида спорта на донской земле. Мы видим большой потенциал в этой области", - отметила президент федерации гонок дронов региона Анна Андреева.

В 2026 году в спортивной школе №19 планируется открыть новое отделение по гонкам дронов, что позволит привлечь еще 20 воспитанников. Также на базе высших и средних учебных заведений региона создаются специализированные классы и кафедры по сборке и программированию БПЛА.