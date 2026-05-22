Минсельхоз ввел для регионов план по использованию беспилотников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз ввел для регионов план по увеличению использования беспилотных авиасистем (БАС), сообщила глава ведомства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

"У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства", - сказала она.

По словам министра, "механизация - это основной сейчас вопрос, на который надо делать упор".

"Техника у нас сегодня используется такая, какая есть, и цена такая, какая есть. И не всегда наш сельхозпроизводитель может позволить себе такую стоимость техники. Тем не менее нам надо искать варианты для того, чтобы энерговооруженность повышать, использовать современные инструменты в виде беспилотных авиасистем", - заявила она.

Говоря о климатических изменениях, Лут сказала, что это сложный вопрос. "Самый сложный блок - это климатические изменения, научные группы над ним работают. Пока рано что-то еще говорить. Здесь предстоит большая работа", - сказала она.