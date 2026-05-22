Поиск

Минсельхоз ввел для регионов план по использованию беспилотников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз ввел для регионов план по увеличению использования беспилотных авиасистем (БАС), сообщила глава ведомства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

"У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства", - сказала она.

По словам министра, "механизация - это основной сейчас вопрос, на который надо делать упор".

"Техника у нас сегодня используется такая, какая есть, и цена такая, какая есть. И не всегда наш сельхозпроизводитель может позволить себе такую стоимость техники. Тем не менее нам надо искать варианты для того, чтобы энерговооруженность повышать, использовать современные инструменты в виде беспилотных авиасистем", - заявила она.

Говоря о климатических изменениях, Лут сказала, что это сложный вопрос. "Самый сложный блок - это климатические изменения, научные группы над ним работают. Пока рано что-то еще говорить. Здесь предстоит большая работа", - сказала она.

БАС Минсельхоз Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суды подано свыше 700 исков о возврате государству участков в заповедников

 В суды подано свыше 700 исков о возврате государству участков в заповедников

Число пострадавших при ударе по учебному корпусу и общежитию в ЛНР выросло до 39

Омбудсмен сообщила о четырех погибших при ударе по общежитию в ЛНР

МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

 Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

Тело погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития в ЛНР

В ЛНР 35 человек пострадали из-за удара ВСУ по учебному корпусу вуза и общежитию

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

 Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области

Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9526 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2280 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов