Свыше 7,2 тыс. кубометров нефтепродуктов и грунта убрали из реки и побережья Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 7,2 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали и вывезли в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из-за атаки БПЛА в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

"Уже собрали и вывезли 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Их собирают в специальные контейнеры. Группировка задействованных специалистов и техники продолжает увеличиваться. 28 апреля в уборке участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведут на трех участках. На территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. В реке Туапсе ниже по течению установили боновые заграждения, оборудовали нефтеловушку и заградительную дамбу. В устье реки также обустроили каскадные боновые заграждения и нефтеловушку. На Центральном пляже и в акватории моря вдоль берега поставили боновые заграждения протяженностью в один километр.

Акваторию моря круглосуточно обследуют с помощью пяти судов Морспасслужбы.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

Вечером 24 апреля пожар на морском терминале в Туапсе был полностью потушен.

Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

