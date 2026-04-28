В Кремле отметили усугубление дефицита нефти в мире из-за ударов по Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что от ударов пострадали нефтехранилища с нефтью, предназначенной для экспорта.

"Владимир Путин по телефону получил доклад министра МЧС Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах после ударов украинских дронов. По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий", - сказал он.

"В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам. Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках", - подчеркнул Песков.

На брифинге 28 апреля он отметил, что усилия по ликвидации последствий обстрелов Туапсе принимаются на должном уровне.

В последние дни Туапсе несколько раз подвергся массированным атакам беспилотников. Удары, в частности, наносились на морской порт, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов.

