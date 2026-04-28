Глава МЧС прибыл на Кубань для контроля за ситуацией с пожаром на НПЗ в Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край, где проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в Туапсе, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

"По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов. Александр Куренков проведет оперативное совещание и примет решения по дальнейшим действиям: тушению пожара, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности населения", - сказали журналистам в МЧС.

Минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

К тушению пожара на НПЗ привлечены 220 человек и более 50 единиц техники.

