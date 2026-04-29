В Туапсе потушили пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ

Дом загорелся ночью, жильцов успели эвакуировать из окрестностей НПЗ еще днем во вторник

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе потушили начавшийся ночью пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 2:40 по Москве. Жильцов на момент ЧП в доме не было - их эвакуировали заранее, утром 28 апреля. Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 4.40 по Москве", - говорится в сообщении.

Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 60 человек, в том числе девять детей, их разместили в городских гостиницах.

Нефтеперерабатывающий завод загорелся 28 апреля из-за падения обломков беспилотников. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. В среду утром пожар удалось локализировать.

