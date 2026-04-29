В Херсонской области из-за атак БПЛА за сутки пострадали пять человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Херсонской области за сутки в результате атак ВСУ были ранены пять человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Голой Пристани беспилотник ударил по легковому автомобилю, были ранены женщины 1982 и 1990 годов рождения, а также мужчина 1973 года рождения. Все трое госпитализированы в Голопристанскую центральную районную больницу.

В Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1957 года рождения. Ее доставили в Геническую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

В Князе-Григорьевке в результате сброса боеприпаса с беспилотника была ранена женщина 1955 года рождения. Медицинская помощь ей оказана на месте.

В результате обстрелов и атак БПЛА пострадали частные жилые дома в населённых пунктах Коробки, Великая Кардашинка и Доброполье, а также неэксплуатируемое здание в Новой Маячке.

Кроме того, обстрелам подверглись Алешки и Кардашинка.

Атаки беспилотников зафиксированы также в ряде других населенных пунктов.