В Херсонской области из-за атак БПЛА за сутки пострадали пять человек
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Херсонской области за сутки в результате атак ВСУ были ранены пять человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Голой Пристани беспилотник ударил по легковому автомобилю, были ранены женщины 1982 и 1990 годов рождения, а также мужчина 1973 года рождения. Все трое госпитализированы в Голопристанскую центральную районную больницу.
В Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1957 года рождения. Ее доставили в Геническую ЦРБ для оказания медицинской помощи.
В Князе-Григорьевке в результате сброса боеприпаса с беспилотника была ранена женщина 1955 года рождения. Медицинская помощь ей оказана на месте.
В результате обстрелов и атак БПЛА пострадали частные жилые дома в населённых пунктах Коробки, Великая Кардашинка и Доброполье, а также неэксплуатируемое здание в Новой Маячке.
Кроме того, обстрелам подверглись Алешки и Кардашинка.
Атаки беспилотников зафиксированы также в ряде других населенных пунктов.