Поиск

В Херсонской области из-за атак БПЛА за сутки пострадали пять человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Херсонской области за сутки в результате атак ВСУ были ранены пять человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Голой Пристани беспилотник ударил по легковому автомобилю, были ранены женщины 1982 и 1990 годов рождения, а также мужчина 1973 года рождения. Все трое госпитализированы в Голопристанскую центральную районную больницу.

В Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1957 года рождения. Ее доставили в Геническую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

В Князе-Григорьевке в результате сброса боеприпаса с беспилотника была ранена женщина 1955 года рождения. Медицинская помощь ей оказана на месте.

В результате обстрелов и атак БПЛА пострадали частные жилые дома в населённых пунктах Коробки, Великая Кардашинка и Доброполье, а также неэксплуатируемое здание в Новой Маячке.

Кроме того, обстрелам подверглись Алешки и Кардашинка.

Атаки беспилотников зафиксированы также в ряде других населенных пунктов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Князь-Григорьевка Голая Пристань Алешки Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

Госдума ждет внесения законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов в 5-12 раз

Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Краснодарские власти сообщили о локализации пожара на НПЗ в Туапсе

Возгорание произошло на промплощадке в Пермском крае из-за БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9172 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов