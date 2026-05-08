Сотрудники "Росатома" готовы вернуться в Иран при отсутствии рисков для жизни

На стройку в Бушер уже вернулись около 2,2 тысячи сотрудников иранских подрядчиков, сообщил Лихачев

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности наращивать численность российских специалистов на площадке АЭС "Бушер" при гарантиях отсутствия угроз их жизням.

"Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран сотрудников Росатома в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей", - сказал он журналистам.

Судя по утренним новостям в мировых СМИ, отметил он, ситуация в Иране остается сложной.

"Мы не забываем о моральном духе наших товарищей, оставшихся в Иране. Нашли возможность украсить наши поселки проживания персонала к 9 мая. Вечером в субботу наш передовой отряд в Бушере, как и большая часть россиян, соберется за праздничным столом", - отметил глава госкорпорации.

На самой АЭС "Бушер", по его данным, обстановка спокойная, ее сейчас не атакуют.

"Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тысячи сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку. Основные работы сконцентрированы на армировании и бетонировании строящегося энергоблока №2. Численность иранского рабочего персонала продолжает расти", - сказал глава "Росатома".

"Обстановка на площадке АЭС "Бушер" в целом спокойная. 20 наших товарищей остаются на площадке сооружения. Еще четыре человека - в центральном офисе в Тегеране. В СМИ 8 мая появились сообщения о том, что вооруженные силы США и Ирана обменялись ударами. В то же время атак объектов в окрестности АСЭ "Бушер" мы не наблюдаем", - сказал Лихачев.

29 апреля глава госкорпорации сообщил, что на площадку АЭС "Бушер" вернулись первые работники - более 700 иранских работников.

АЭС "Бушер" подвергалась обстрелу четыре раза - 7 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции"; погиб иранский сотрудник службы безопасности станции.

"Росатом" эвакуировал с АЭС более 600 человек.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).