Поиск

Новак заявил, что ущерб и сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб и сроки восстановления нефтеперерабатывающего завода в Туапсе предстоит оценить специалистам после окончания тушения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Там (в Туапсе - ИФ) такая сложная ситуация. Необходимо после окончания тушения будет специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления. Поэтому я вам сейчас точно не могу ответить", - сказал Новак.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Сообщалось, что из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 60 человек, включая 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

Утром в среду пожар был локализован, а уже вечером ликвидировано открытое горение. Также оперштаб Краснодарского края в среду сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. В четверг утром пожар был полностью потушен, о чем сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

