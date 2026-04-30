В Москве намерены продолжить помогать руководству Мали

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия продолжит оказывать помощь действующим властям Мали в борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия присутствует в Мали в связи с той необходимостью, которая заявляется действующей властью. Россия продолжит, в том числе и в Мали, борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими негативными проявлениями, и продолжит оказывать помощь действующей власти", - сказал он.

Таким образом он прокомментировал заявление повстанцев-туарегов, которые объявили своей целью добиться ухода России из Мали, поскольку без поддержки Москвы действующий режим не сможет оставаться у власти.

Минобороны России сообщило 28 апреля, что боевики в Мали за несколько дней до этого атаковали несколько городов и пытались захватить ключевые объекты в столице - Бамако, в результате подрыва погиб министр обороны Мали Садио Камара. Российский "Африканский корпус" не дал боевикам осуществить госпереворот, добавило российское ведомство.

По словам военных Мали, на них напали джихадисты в координации с повстанцами-туарегами.

Бамако Дмитрий Песков Мали Минобороны Африканский корпус
