В Мали террористическая группировка объявила о блокировании ведущих в Бамако дорог

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая террористическая организация в Сахеле JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", запрещена в РФ), связанная с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка), заявила, что начинает блокировать трассы, ведущие в малийскую столицу Бамако, сообщают в пятницу западные СМИ.

Кроме того, накануне вечером экстремисты выпустили заявление ко всем силам - политическим партиям, военным, религиозным лидерам - с призывом объединить силы для противостояния правительству Мали.

В свою очередь, в четверг военные Нигера объявили, что их совместные с Мали и Буркина-Фасо антитеррористические силы ведут интенсивную воздушную кампанию против противника на малийской территории.

Между тем, по данным западных СМИ, в Бамако скопились сотни единиц пассажирского и грузового транспорта, их экипажи ждут прояснения ситуации. В частности, речь идет о транспорте, который должен отправиться в Конакри (Гвинея), Абиджан (Кот-д'Ивуар) и Дакар (Сенегал).

JNIM в 2025 году уже пыталась блокировать Бамако, помешать поставкам бензина и дизеля, особенно из Сенегала и Кот-д'Ивуара.

25 апреля в Бамако и в ряде населенных пунктов в глубине страны произошли бои между военнослужащими национальных вооруженных сил и джихадистами из крупнейшей террористической организации в регионе Сахеля JNIM, связанной с "Аль-Каидой".

Ответственность за серию атак, скоординированных с повстанцами-туарегами, против правящего в стране переходного правительства, пришедшего к власти в Мали в результате военного переворота, взяла на себя JNIM.

В России"Африканский корпус" применил самолеты, бронетехнику и артиллерию против боевиков в Мали

В свою очередь, министерство обороны РФ заявило, что российский "Африканский корпус" не дал боевикам в Мали осуществить государственный переворот.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "Россия присутствует в Мали в связи с той необходимостью, которая заявляется действующей властью". "Россия продолжит, в том числе и в Мали, борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими негативными проявлениями, и продолжит оказывать помощь действующей власти", - сказал он.

В четверг в Бамако при усиленных мерах безопасности прошло прощание с убитым 25 апреля в ходе атаки радикальных исламистов министром обороны Мали Садио Камара. На похороны прибыли тысячи человек, включая президента переходного периода Республики Мали генерала армии Ассими Гойта.

Вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Mercosur

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

Иран активизировал усилия по извлечению боеприпасов из подземных хранилищ

 Иран активизировал усилия по извлечению боеприпасов из подземных хранилищ

Что случилось этой ночью: пятница, 1 мая

Власти Мьянмы сократили срок заключения Су Чжи и перевели ее под домашний арест

Пять человек пострадали при нападении с ножом на школу в США

 Пять человек пострадали при нападении с ножом на школу в США

Трамп подписал закон о финансировании Министерства внутренней безопасности

США потратили около $50 млрд на операцию против Ирана

ОАЭ с 1 мая выходят из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+

Крупный пожар произошел на ракетном эсминце ВМС США

 Крупный пожар произошел на ракетном эсминце ВМС США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9199 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1990 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов