Поиск

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Туапсинского муниципального округа Краснодарского края приняли решение об ограничении проведения культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий на открытом воздухе, сообщает пресс-служба местной администрации в четверг.

"С 1 по 11 мая в Туапсинском округе отменено проведение культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий (концертов, фестивалей, соревнований и т.д.) на открытом воздухе, а также в подведомственных учреждениях с количеством участников свыше 50 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовать в памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, смогут также не более 50 человек. Участники должны быть старше 18 лет.

Уточняется, что аттракционы, расположенные на набережной Туапсе и в городском парке культуры и отдыха, работать на майские праздники не будут.

"Все эти меры принимаются в целях безопасности для населения. Спектакли в театре и показы фильмов в кинотеатре будут идти согласно расписанию", - информирует администрация округа.

В Туапсе 16 апреля ввели режим ЧС после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

Ночью 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке дронов. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Сообщалось, что из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 60 человек, включая 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

Утром в среду пожар был локализован, а уже вечером ликвидировано открытое горение. Также оперштаб Краснодарского края в среду сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. В четверг утром пожар был полностью потушен.

Туапсе Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

 Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

 Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий

Новые выбросы мазута обнаружены у Туапсе после пожара на морском терминале

 Новые выбросы мазута обнаружены у Туапсе после пожара на морском терминале

 Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Новак заявил, что ущерб и сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

 Новак заявил, что ущерб и сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

