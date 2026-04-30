Суд обратил в доход РФ имущество экс-сотрудника ФСБ Докучаева на 80 млн руб.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, осужденного за госизмену и освобожденного по УДО.

"Иск удовлетворен", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, не уточняя подробностей дела.

В свою очередь, один из участников процесса сообщил агентству, что в доход государства обращено имущество Докучаева на сумму, превышающую 80 млн рублей.

В апреле 2019 года Московский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии за госизмену Докучаева - фигуранта дела осужденного по этому же обвинению экс-руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергея Михайлова. Докучаев был лишен звания майор. Вину он признал.

В феврале 2018 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил экс-сотрудника ЦИБ ФСБ Михайлова, а также сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, признав их виновными в госизмене.

В 2021 году Лефортовский суд Москвы досрочно освободил Докучаева из колонии.