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Дума не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч может повлечь сложности с правоприменением.

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"Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции, - сказал он журналистам. - Действующий порог 20 км/ч нормально работает".

"МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы не поддерживаем, возникнет много сложностей с правоприменением", - отметил спикер.

23 сентября профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к принятию в первом чтении законопроект об ответственности за опасное вождение.

"Комитет в своем заключении предлагает доработать инициативу ко второму чтению и повысить ответственность за повторное правонарушение. Считаем, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность", - сказал Володин.

Он считает, что "ситуация сама об этом говорит: число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысяч, погибли 14,5 тысяч человек - рост за год составил 2,3%, ранены 166,5 тысяч человек, что на 4,3% выше, чем годом ранее".

Законопроект № 644297-8 в июне в палату внесла группа депутатов и сенатор. Они предлагают дополнить КоАП РФ статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении.

Вячеслав Володин МВД Госдума
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