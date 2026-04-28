Более 750 улиц и участков в Махачкале входят в зону ЧС после подтоплений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Махачкалы расширила границу городской территории, на которой действует введенный после подтоплений режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана во вторник.

"Администрация Махачкалы приняла постановление о расширении границ территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Документом уточнен и обновлен список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС. Это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в обновленный перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 улиц и участков в Махачкале.

Сильные дожди, прошедшие 27-28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.