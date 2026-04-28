Поиск

Более 750 улиц и участков в Махачкале входят в зону ЧС после подтоплений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Махачкалы расширила границу городской территории, на которой действует введенный после подтоплений режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана во вторник.

"Администрация Махачкалы приняла постановление о расширении границ территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Документом уточнен и обновлен список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС. Это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией", - говорится в сообщении.

В РоссииВсе дома в Дагестане и Чечне освободились от воды после наводненияЧитать подробнее

Согласно документу, в обновленный перечень территорий в зоне ЧС вошли 759 улиц и участков в Махачкале.

Сильные дожди, прошедшие 27-28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

10
Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Махачкала Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назвал примером ударов Киева по гражданской инфраструктуре атаки на энергообъекты Туапсе

Что произошло за день: вторник, 28 апреля

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

Тела всех шести погибших под лавиной на руднике обнаружили в Бурятии

Режим ЧС регионального уровня введен на территории Туапсинского округа Кубани

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

 В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1950 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9166 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов