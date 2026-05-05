В Дагестане и Чечне пострадавшим от наводнений выплатили более 672 млн рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Дагестане и Чечне пострадавшим от наводнений выплатили более 672 млн рублей компенсаций, сообщило федеральное МЧС.

"В обоих регионах соцвыплаты и финансовую помощь получили граждане по 20 тысячам заявлений", - говорится в сообщении.

В республиках из почти 11 900 поврежденных домовладений обследовано более 8,7 тысячи строений. Признано, что не подлежат восстановлению 834 дома, требуют капремонта около 2,1 тысячи домов, признаны пригодными для жилья более 5,9 тысячи домов.

В обоих регионах завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий от последствий подтоплений. Кроме того, продолжаются мероприятия по восстановлению транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения: ко всем населенным пунктам имеются подъездные пути, сообщили в министерстве.

Над устранением последствий непогоды в Дагестане и Чечне при координации межведомственного оперативного штаба работают более 2 тысяч специалистов и почти 360 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России.