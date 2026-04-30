Путин поручил ускорить оформление документов на жилье пострадавшим от наводнения в Дагестане

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями руководства Дагестана, что необходимо как можно скорее оказать помощь тем пострадавшим от паводков в Дагестане, которые не успели оформить права на свое жилье.

"По поводу оказания своевременной помощи тем, кто не оформлял свои жилые помещения. Здесь очень много должно проходить по решению суда. Есть только один способ (решить эту проблему) - подтверждение (права на жилье). Если нужно вносить какие-то изменения в нормативную базу, документы, давайте это сделаем как можно быстрее", - сказал он.

"Я обязательно Куренкову (глава МЧС Александр Куренков - ИФ) скажу и другим членам правительства, чтобы они предложили свое решение. И вы сформулируйте, как это видите. Ключевая вещь - нужно подтвердить, что человек там проживал, что это было его основное жилье", - отметил он.

Путин подчеркнул, что "при сомнениях решение нужно принимать в пользу людей". "Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше", - заметил президент.

"Работа должна заканчиваться только тогда, когда будет закрыта последняя проблема у конкретной семьи. Это очень важно", - сказал он.