Избирком Петербурга отказался инициировать референдум об отмене КРТ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) большинством голосов отказала инициаторам референдума об отмене городских законов 2022 и 2025 годов о комплексном развитии территорий (КРТ) в регистрации инициативной группы.

Заместитель председателя горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что в документах обнаружились ошибки, недостатки оформления, кроме того, не прослеживается четкая связь между представленными подписными листами и протоколом собрания инициативной группы, где упомянуты 470 участников без указания имен.

"Инициаторы референдума могли бы формулировку написать одинаковую, чтобы не было разночтений между ходатайством и протоколом, могли бы инициировать регистрацию участников и отразить ее каким-либо образом в протоколе, чтобы было понятно, что те или иные лица, подписавшие ходатайство, являются теми же лицами, которые присутствовали на собрании инициативной группы. Согласно имеющимся у нас данным, это не так. Но этого нет в протоколе, поэтому юридически, с точки зрения документов, мы определить это не можем", - добавил председатель СПбИК Максим Мейксин.

В результате за отказ проголосовали 12 членов избиркома. Против выступил член избиркома от "Яблока" Павел Шапчиц, который назвал решение непропорциональным. Он отметил, что для регистрации инициативной группы по закону требуется 300 человек.

Типовые панельные "хрущевки" 1957-1970-х годов постройки в Петербурге могли попасть под реновацию согласно региональному закону о КРТ, принятому летом 2022 года. Позднее, после анализа реакции жителей, он был "заморожен" до 2024 года по предложению губернатора Александра Беглова. Впоследствии мораторий последовательно продлевался до конца 2025 года.

После принятия поправок в федеральное законодательство, инициированных Петербургом, городской парламент откорректировал региональный закон, в частности устранил возможность включить дома в программу КРТ без собрания собственников и ограничил географию расселения пределами муниципалитета и смежных муниципальных образований.