В "Роскосмосе" считают, что "Союз-5" позволит снизить удельную стоимость выводимой нагрузи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Эксплуатация ракеты-носителя "Союз-5", впервые запущенной с Байконура 30 апреля, позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту, заявил через пресс-службу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Сегодня состоялся особенный пуск - это первый старт новой российской ракеты "Союз-5" с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире", - сказал он.

"Эксплуатация ракеты позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки. Это положительно скажется на экономике запусков аппаратов", - заявил он.

Одна из особенностей ракеты - высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту, грузоподъемность "Союза-5" - 17 тонн.

"Союз-5" создан в рамках проекта "Байтерек". Проект реализуется совместно с нашими казахстанскими партнерами. А это новые рабочие места в России и Казахстане, новые возможности, новый шаг в освоении космоса", - сообщил глава "Роскосмоса".

Ранее он говорил, что "Союз-5" станет первой новой ракетой-носителем в России с 2014 года.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Запускать "Союзы-5" планируют с "Байтерека" - российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре.

Байконур Байтерек Роскосмос Союз-5 Дмитрий Баканов
