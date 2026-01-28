Решетников заявил, что параллельный импорт может стать постоянным, но не будет тотальным

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство России подготовит критерии, на основании которых будут определяться категории товаров, подпадающих под параллельный импорт при переходе на постоянное применение механизма, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Одним из таких критериев, по его словам, может стать отсутствие у правообладателя деятельности в РФ.

В настоящее время перечень товаров для параллельного импорта утверждает Минпромторг РФ, при этом основным принципом является отказ правообладателя от работы в России и отсутствие аналогов его продукции на внутреннем рынке. Механизм точечного применения режима международного исчерпания прав (позволяет импортировать продукцию без согласия правообладателя после старта продаж в любой другой стране мира) был введен в РФ как антисанкционная мера в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевался.

Как сообщил журналистам Решетников, сейчас речь идет "о придании существующей модели (когда Минпромторг определяет перечень товаров для параллельного импорта) постоянного характера". "То есть параллельный импорт по-прежнему будет применяться избирательно и касаться ограниченной и управляемой товарной номенклатуры. Критерии для определения этих категорий товаров будут дополнительно проработаны с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Одним из критериев для применения механизма могло бы стать отсутствие экономической деятельности на территории России", - пояснил министр.

О предложении Минэкономразвития перевести механизм параллельного импорта из статуса временного в постоянный накануне сообщило правительство. Этот вопрос поднимался на стратегической сессии кабинета министров по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

"Мы в принципе считаем, что нам этот механизм на будущее понадобится, но это не переход к международному исчерпанию прав в целом, это сохранение того порядка, который сейчас есть по определенным группам товаров, которые, условно, не имеют экономической целесообразности и перспектив производства в стране. Оставить механизм параллельного импорта, чтобы не было моноимпортеров, импортеров-монополистов, и в результате на какую-то продукцию в нашей стране цены оказывались выше, чем цены в соседних странах", - объяснил позицию Минэкономразвития Решетников в беседе с журналистами.

"Там, где у нас нет конкуренции по каким-то причинам, нам эта система нужна будет, чтобы не было этих искусственных барьеров", - добавил он.

За переход на постоянное применение режима международного исчерпания прав выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Минпромторг, напротив, указывал на то, что механизм должен действовать как временная мера до замещения ушедшей с российского рынка продукции. По мере импортозамещения министерство регулярно пересматривает перечень для параллельного импорта и исключает из него бренды и категории товаров, поставки которых замещены за счет внутренних производителей или поставщиков из дружественных стран. В результате последние годы наблюдается тенденция к сокращению объемов параллельного импорта. За 10 месяцев 2025 года, по данным Минпромторга, поставки снизились на 45% в годовом сравнении и составили $20,9 млрд.

Как отметил Решетников, в настоящее время Минэкономразвития находится в обсуждении с Минпромторгом условий применения параллельного импорта на постоянной основе.