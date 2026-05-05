Житель Красноярска задержан за осквернение знамени Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Красноярске задержан 41-летний горожанин по делу о повреждении флага "Знамя Победы", сообщило управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следователем решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 30 апреля подозреваемый повредил древко флага "Знамя Победы", установленного на кронштейне фасада дома по улице Петра Словцова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества).