В Петербурге на "Бессмертный полк" запретили проносить воду, пауэрбанки и флаги других стран

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В центре Петербурга 9 мая пройдет в очном формате шествие "Бессмертный полк", в связи с этим будут приняты беспрецедентные меры безопасности, объявил глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

"В этот день будут задействованы беспрецедентные меры и силы в нашем городе, которые только могут быть. Будет перекрыта вся центральная часть города, некоторые станции метро будут закрыты на выход", - предупредил он.

Участникам шествия будет запрещено приходить с флагами других государств.

"Запрещено будет проносить воду, алкоголь и еду. Пауэрбанки тоже нельзя будет проносить. Прошу отнестись к этому с пониманием", - сказал Равин.

В Петербурге акция "Бессмертный полк" начнется 9 мая в 12:30.