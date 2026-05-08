В Чебоксарах число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 42 человек

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Чебоксарах число пострадавших в результате атаки БПЛА 5 мая выросло до 42 человек, сообщает Минздрав Чувашии. Еще два человека погибли.

Ранее сообщалось о двух погибших и 35 пострадавших.

"Следует отметить, что 7 жителей обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия - все они получают помощь амбулаторно", - объяснило ведомство.

В медицинских организациях республики остаются 10 человек, двое из них - в тяжелом состоянии. Еще один пациент, нуждающийся в специализированной помощи, переведен в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.

В ночь на 5 мая беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии. Повреждено 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, введен режим ЧС регионального характера.

