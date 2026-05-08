Ушаков даст разъяснения в связи со словами Трампа о перемирии между РФ и Украиной

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа о продлении перемирия между Украиной и Россией до 11 мая и отметил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет.

"Подождите, позже даст брифинг мой коллега Ушаков. Он даст разъяснения на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Трамп ранее написал в соцсети Truth Social, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать режим прекращения огня, стороны также проведут обмен пленными.