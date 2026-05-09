Военные парады прошли на Юге России

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военные парады и торжественные прохождения военнослужащих в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В Краснодарском крае главный военный парад региона прошел в городе-герое Новороссийске, а в краевой столице - в Краснодаре - состоялось торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона.

"На Главной городской площади Краснодара и в городе-герое Новороссийске прошли парады. Благодарен всем, кто обеспечивал безопасность их прохождения. Нет никаких сомнений, мы справимся со всеми трудностями и вызовами, потому что мы гордо называем себя потомками великого поколения победителей", - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере Мах.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в параде по главной улице города-героя промаршировали военнослужащие Черноморского флота, Новороссийского гарнизона, а также курсанты Краснодарского высшего военного училища, представители силовых ведомств, казаки Кубанского казачьего войска, командиры и бойцы - участники специальной военной операции. Открывал парад легендарный танк Т-34, который более 20 лет стоял на склоне Маркхотского хребта.

Кроме того, в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 12:00 по московскому времени с борта крейсера "Михаил Кутузов" - корабля боевой славы Военно-морского флота - был произведен "Выстрел памяти".

Как передает корреспондент "Интерфакса", в Ставрополе на параде в торжественном марше прошли участники спецоперации, военнослужащие, курсанты военных вузов, сотрудники МЧС, МВД и казаки. Затем бойцы спецоперации вместе со студентами и участниками патриотического автопробега "Эх, путь-дорожка фронтовая" вынесли масштабную копию Знамени Победы размером 1,5 тыс. кв. м. После этого на главную площадь краевой столицы вышли юнармейцы края и воспитанники дошкольных учреждений Ставрополя. Затем состоялось шествие "Бессмертного полка", в колоннах с портретами своих родных-участников ВОВ прошли тысячи жителей города.

По данным администрации Волгоградской области, Парад Победы традиционно прошел в Волгограде на площади Павших борцов. Почетным гостем мероприятия стала народная артистка СССР композитор Александра Пахмутова. Парад начался с того, что на площадь вынесли копию Знамени Победы. После этого маршем прошли расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, Пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского.

Замыкала парад колонна исторической техники, включая танки Т-34, колесную и мототехнику. Завершился парад пролетом самолетов Ан-2. Также в городе-герое в День Победы состоится праздничный концерт в Волгоградской филармонии и патриотическая мультимедийная акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане. Завершится праздник артиллерийским салютом.

В Каспийске (Дагестан) состоялся военный парад на центральной площади города, передал корреспондент "Интерфакса". Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли военнослужащие Каспийской флотилии, расчеты войск Росгвардии, управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Дагестанской таможни, сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану, женщины-военнослужащие, представители движения "Юнармия".

Завершили парад вертолеты авиационного отряда ФСБ РФ, которые пронесли над площадью в Каспийске флаги России, Дагестана и знамя Победы. Кроме того, в Дагестане прошли праздничные мероприятия: раздача георгиевских ленточек, торжественные митинги у Вечного огня, парады у домов ветеранов ВОВ и акция "Бессмертный полк" в Махачкале.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в Майкопе состоялось торжественное прохождение военнослужащих Майкопского гарнизона и правоохранительных органов республики. Церемония началась с выноса Знамени Победы, Государственного флага РФ и Государственного флага Республики Адыгея. Далее по улице Жуковского прошли парадные расчеты военнослужащих Майкопского территориального гарнизона, сотрудников ФССП, МВД, УФСИН, МЧС России по РА и Военного учебного центра МГТУ.

В Астрахани состоялось торжественное построение войск Астраханского гарнизона. Были задействованы военнослужащие Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области, Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области, УМВД, МЧС, УФСИН, ветераны вооруженных сил, а также представители УФССП и казачества и другие. Сразу после по центральной площади Астрахани прошли колонны "Бессмертного полка". Всего в торжественных мероприятиях приняли участие около 63 тыс. человек.

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске в День Победы состоялся памятный митинг, а также торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, представители казачества, курсанты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов. Почетными гостями на празднике стали ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации. Посмотреть на шествие военных пришли тысячи жителей республики.