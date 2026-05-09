Путин отметил, что отношения РФ и Словакии постепенно восстанавливаются

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российско-словацкие отношения осложнены внешнеполитической конъюнктурой, но они постепенно восстанавливаются, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества. Конечно, мы понимаем, что сейчас они осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой, конфронтационной линией, которая, как мы считаем, навязывается ЕС и НАТО" , - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"В то же время ваше правительство стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивает прагматичный курс в отношении России. Приветствуем постепенное восстановление двустороннего взаимодействия, практически замороженного стараниями прежних словацких властей", - подчеркнул Путин.

Президент РФ выразил сожаление в связи с тем, что товарооборот между странами снизился в этом и прошлом году. "Причины снижения нам известны, исходим из того, что ваш сегодняшний визит поможет нам понять, что можно сделать для того, чтобы восстановить наш торговый оборот и развивать его дальше", - сказал глава российского государства.

В свою очередь, в ходе встречи Фицо выразил поддержку идее "суверенной словацкой политики, которая направлена ко всем, кто заинтересован в нормальных, стандартных, дружественных отношениях со Словацкой республикой".

"Я вижу, что у нас опять возникает "железный занавес", и я поддерживаю взаимовыгодные дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и РФ могут сделать несколько шагов в кратчайшее время, которые будут направлены на воссоздание стандартных отношений", - сказал Фицо.

