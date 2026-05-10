Российские военные в течение суток сбили 57 беспилотников ВСУ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Ранее в министерстве заявили, что российские военные строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах в зоне специальной военной операции.

Между тем, по его данным, ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах.