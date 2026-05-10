В Кремле назвали непростым ход переговоров о перемирии на 9 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Переговоры о перемирии на время празднования 9 Мая были непростыми, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто", - сказал Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он подчеркнул: "И после этого издавать подобный указ (Владимира Зеленского о параде Победы - ИФ) - это, ну по меньшей мере, это несерьезно".

Ранее Зеленский опубликовал указ, который якобы "разрешил" РФ проведение парада Победы 9 мая на Красной площади.