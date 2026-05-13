Холодная погода сохранится на юге западной Сибири до конца рабочей недели

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы на 4-6 градусов сохранится в регионах юга западной Сибири до конца рабочей недели, в субботу температура повысится, однако уже в воскресенье начнется новое похолодание, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Резко похолодало на юге западной Сибири. В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, в центральных и южных Красноярского края практически до конца недели рабочей продержится температура ниже климатической нормы на 4-6 градусов", - сказала Паршина.

При этом, она отметила, что в течение недели температура будет постепенно повышаться. Так, если 13 мая днем будет плюс 6 - плюс 11, а 14 мая - плюс 8 - плюс 13, то уже 15 мая воздух может прогреться до плюс 11 - плюс 16, а 16 мая - до плюс 15 - плюс 20. Ночная температура 13 и 14 мая будет около минус 4, 15 мая - до минус 2, а 16 и 17 мая - до плюс 1.

"Но затем, 17 мая, опять похолодает градуса на четыре", - уточнила Паршина.

Постепенное повышение температуры после холодной погоды прогнозируется на Урале.

"На Урале постепенно температура повысится. Свердловская, Челябинская, Курганская области и юг Тюменской области - температура постепенно повысится, уже с 13 мая до плюс 18 градусов, затем, 14 мая, - плюс 17 - плюс 22, а к летним значениям в плюс 20 - плюс 25 температура вернется 15 и 16 мая", - сказала Паршина.

При этом она напомнила, что в Свердловской, Челябинской и Курганской областях в ночь на 12 мая отмечались заморозки.