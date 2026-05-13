В белгородских селах в результате атак БПЛА ранены четыре человека

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Четыре жителя Белгородского округа ранены в результате последних атак БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Бессоновке ранены трое.

Сначала в результате удара дрона по легковому автомобилю были ранены два сотрудника сельхозпредприятия. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук. Второй получил множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Их доставили в Бессоновскую амбулаторию. Их машина сгорела.

"От атаки второго дрона в том же месте ранен еще один сотрудник. В Бессоновской амбулатории ему диагностировали множественные осколочные ранения головы и спины", - добавил Гладков.

Всех троих доставят лечиться в областную клиническую больницу.

"В поселке Разумное беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен водитель. Медики городской больницы №2 Белгорода оказывают мужчине с непроникающим ранением живота всю необходимую помощь", - сообщил губернатор.

Машина получила повреждения.

В Таврове беспилотник атаковал частный дом, там загорелась крыша. Ее потушили.

В поселке Майский и в селе Черемошное от взрывов беспилотников повреждены по одному легковому автомобилю. В поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия - повреждены три легковых машины.