Движение на участке под Белгородом восстановлено после ЧП с электричкой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Движение на перегоне Разъезд 134 км - Томаровка в Белгородской области, нарушенное из-за повреждения железнодорожных путей, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в среду.

"Сегодня в 21:15 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Разъезд 134 км - Томаровка в Белгородской области. В настоящее время все поезда курсируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду в 9:24 движение на участке было временно приостановлено из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия и схода вагонов пригородного поезда, следовавшего по маршруту "Разумное - Томаровка". По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства.

В результате инцидента пострадала женщина.

Белгород РЖД
