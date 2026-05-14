Директора "Тулгорэлектротранса" отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Советский районный суд Тулы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору муниципального казенного предприятия (МКП) "Тулгорэлектротранс", сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области.

Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть шести человек (ч.3 ст.238 УК РФ) .

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 15 суток, то есть до 28 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

Следствие ходатайствовало о взятии под стражу, однако "суд счел, что оснований для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется".

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Как сообщалось, утром 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в Туле произошла авария с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых машин. В результате ДТП пять человек погибли, более 20 пострадали, 10 из них были госпитализированы. Все погибшие находились в одной из маршруток. Позже скончался ещё один из пострадавших в аварии.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек). Сообщалось, что авария произошла в результате схода трамвая с рельсов.

Региональная прокуратура по итогам проверки выявила нарушения соблюдения муниципальным предприятием "Тулгорэлектротранс" законодательства при выходе транспортных средств на линию и о безопасной эксплуатации трамвайных путей.

По материалам прокурорской проверки в отношении неустановленных должностных лиц администрации Тулы, его отраслевого (функционального) органа - управления по транспорту и дорожному хозяйству, МКП "Тулгорэлектротранс" было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц).

В связи с ДТП на Пролетарском мосту в Туле было ограничено скоростное движение автотранспорта и трамваев. В течение двух месяцев на этом участке (по улице Советской) вводилось ограничение движения трамваев из-за ремонта путей.