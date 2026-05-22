Глава МЧС потребовал ускорить обследование пострадавших от наводнений домов в Дагестане

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков проинспектировал ход восстановительных работ на месте частичного обрушения жилого дома в Махачкале и потребовал ускорить обследование пострадавших от наводнения зданий.

5 апреля подъем уровня реки Тарнаирка из-за обильных осадков спровоцировал размыв берегового откоса и частичное обрушению трехэтажного жилого дома на улице Перова в Махачкале. Около 400 жильцов дома были эвакуированы, большая часть разместилась у родственников. Погибших нет.

По словам главы Минстроя Дагестана Уллаева Бахтияра, сохраняется риск дальнейшего размыва, развития оползней и подмыва фундамента здания.

"В настоящее время определен источник финансирования - Минстрой РФ нас поддерживает. До 11 июня планируем из республиканского бюджета выделить от 250 до 265 млн рублей на восстановление дома. Контракт планируется заключить до 15 июля. Основные строительные работы начнутся в сентябре", - доложил Уллаев Куренкову.

"Необходимо ускорить обследование пострадавших зданий, люди не должны оставаться в неведении о судьбе своих домов", - отметил глава МЧС.

Почти 120 человек остаются в пунктах временного размещения, сообщил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов.

На сегодняшний день специалисты рассматривают возможность укрепления откоса и защиты фундамента либо снос здания.

Неблагоприятные погодные условия в Дагестане сохраняются: ожидаются ливни и сильный ветер, также прогнозируются сходы оползневых масс.

Глава МЧС вручил в Махачкале ведомственные награды четырем отличившимся за спасение на воде и ликвидацию последствий ЧС.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

10
Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 22 мая 2026 года Наводнение в Дагестане
