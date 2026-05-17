Путин обсудил с Токаевым подготовку своего визита в Казахстан

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля в воскресенье.

"Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Владимира Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

Путин также тепло поздравил Токаева с Днем рождения.

"Президент Казахстана выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы", - отмечается в сообщении.

Ранее Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму. "Своей деятельностью во главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Путин напомнил, что тепло пообщался с Токаевым 9 мая в Москве, и выразил признательность за то, что президент Казахстана смог приехать на празднование Дня Победы.

"Завершается подготовка моего государственного визита в Казахстан. Уверен, что предстоящие переговоры будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей между нашими странами и народами. Особое значение приобретает и проведение под Вашим председательством в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета", - отметил президент РФ.