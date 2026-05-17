Песков заявил, что Каллас не стоит быть переговорщиком с Россией

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Главе европейской дипломатии Кайе Каллас не стоит быть переговорщиком с Россией, это не в ее интересах, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва видит переговорщиком со стороны ЕС любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России. Путин также выразил надежду, что Россия и Европа восстановят отношения.