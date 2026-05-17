Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщила Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов и действовали менее 30 минут.

Продолжают действовать временные ограничения в аэропортах Краснодара и Калуги.

По данным Росавиации, аэропорт Внуково осуществляет прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.