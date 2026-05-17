Поиск

Проверки пройдут на газозаправках в Пятигорске после взрыва и пожара на АЗС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты проведут проверки АЗС в Пятигорске после взрыва с последующим возгоранием на газозаправке, произошедшем накануне, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава города Дмитрий Ворошилов.

"В ходе заседания муниципальной комиссии по ЧС рекомендовали Ростехнадзору в части контроля и надзора за соблюдением требований промбезопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, МЧС России в части соблюдения правил противопожарного режима, а также Роспотребнадзору в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований провести проверочные мероприятия на газозаправочных станциях на территории города", - сказал он.

По его словам, вчерашнее происшествие не подпадает под введение режима ЧС.

В РоссииТри человека госпитализированы после взрыва на АЗС в ПятигорскеЧитать подробнее

В субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Он потушен. В результате произошедшего пострадали шесть человек, трое из них находятся в больнице в состоянии от среднего до крайне тяжелого.

В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах, сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов, от пожара также пострадали несколько производственных зданий.

СУ СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

Пятигорск Дмитрий Ворошилов Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газопровод и подстанция повреждены после взрыва на АЗС в Пятигорске

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки свыше 1 тыс. дронов ВСУ

Вузы могут начислить поступающим до 15 баллов дополнительно за индивидуальные достижения

Три человека госпитализированы после взрыва на АЗС в Пятигорске

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент

Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

 Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

Массовые отключения света зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях

Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

 Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву

Аэропорт Шереметьево работает штатно

 Аэропорт Шереметьево работает штатно
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов