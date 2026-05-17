Проверки пройдут на газозаправках в Пятигорске после взрыва и пожара на АЗС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты проведут проверки АЗС в Пятигорске после взрыва с последующим возгоранием на газозаправке, произошедшем накануне, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава города Дмитрий Ворошилов.

"В ходе заседания муниципальной комиссии по ЧС рекомендовали Ростехнадзору в части контроля и надзора за соблюдением требований промбезопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, МЧС России в части соблюдения правил противопожарного режима, а также Роспотребнадзору в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований провести проверочные мероприятия на газозаправочных станциях на территории города", - сказал он.

По его словам, вчерашнее происшествие не подпадает под введение режима ЧС.

В субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Он потушен. В результате произошедшего пострадали шесть человек, трое из них находятся в больнице в состоянии от среднего до крайне тяжелого.

В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах, сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов, от пожара также пострадали несколько производственных зданий.

СУ СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.