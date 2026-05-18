Мишустин поручил Минцифры и дальше активно внедрять российское ПО на объектах КИИ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии ЦИПР-2026 поручил Министерству цифрового развития продолжить внедрение российского программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры.

"Я прошу министерство цифрового развития продолжать такое активное внедрение российского программного обеспечения на объектах критически значимой инфраструктуры на базе полноценного облачного контура. Важно, чтобы такой перевод на отечественный софт был максимально гибким, учитывал особенности отраслевые, однако при этом, конечно, нужна и жесткость, которая связана с вопросами безопасности", - сказал .

"Не должно быть лазеек, чтобы не переходить на отечественные продукты. Надо в это идти, друзья", - добавил он.

Глава правительства также поручил организовать мониторинг приобретения российского программного обеспечения компаниями - владельцами критической инфраструктуры. "Друзья, это надо сделать умно, можно, конечно, и отлагательными законами это делать все, но стимулы важнее, мотивация важнее. Если мы просто запретами это сделаем, мы можем потерять и технологическое развитие по невнедрению и утере того, что было даже сделано на старом программном обеспечении", - сказал премьер, отметив, что необходимо проработать вопрос мотивации и установить жесткий мониторинг.

Михаил Мишустин Минцифры
