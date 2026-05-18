Глава российского МИД исключил попытки Москвы внедриться в переговорный процесс США и Ирана

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия поддержит любые договоренности между США и Ираном, при этом Москва не собирается внедряться в переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас у нас та же позиция, что и при согласовании того документа, она заключается в том, что мы поддержим любые развязки, на которые пойдут и будут готовы принять непосредственно договаривающиеся стороны. В данном случае Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Он добавил, что Москва "не пытается внедриться в этот переговорный процесс".

"Президент Путин и в своих контактах с американскими представителями, с представителями Израиля, принимая недавно министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Петербурге, подчеркивал, что мы можем сыграть конструктивную роль в случае заинтересованности в этом обеих сторон, так же, как наша позиция стала решающей для обеспечения успеха и достижения в 2015 году договоренности по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Мы тогда сыграли, повторю еще раз, очень важную, решающую роль при определении действий, которые закрыли бы проблему остающегося высокообогащенного и в целом обогащенного урана на иранской территории. Готовы мы это сделать и сейчас", - указал министр.