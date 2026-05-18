Замглавы Минприроды Марков освобожден от должности по собственному желанию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Замглавы Минприроды Евгений Марков покинул свой пост. Как говорится в сообщении ведомства, Марков ушёл по собственному желанию.

Согласно информации Минприроды, премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии.

Марков занял должность замруководителя ведомства в апреле 2025 года. В его ведении находилась тема леса. До перехода в Минприроды Марков являлся депутатом Госдумы от Либерально-демократической партии России.

В конце апреля освобожден от занимаемой должности замглавы Минприроды Денис Буцаев, который курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (ППК РЭО). Буцаев был генеральным директором ППК РЭО до перехода в Минприроды.

В середине мая Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Буцаева, он обвиняется в миллионном мошенническом хищении денежных средств у ППК РЭО (ч.4 ст.159 УК РФ). Если вина бывшего замминистра будет доказана, ему грозит до десяти лет колонии. Буцаев объявлен в розыск.

Всего у главы Минприроды семь заместителей.