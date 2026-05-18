Путин и Си Цзиньпин выступят на церемонии открытия перекрестных годов образования

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент России в ходе официального визита в Китай вместе с председателем КНР Си Цзиньпином примет участие в церемонии открытия перекрестных годов образования, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Пройдет церемония торжественного открытия так называемых перекрестных годов образования. Лидеры выступят с краткими приветственными речами и совместно презентуют эмблему годов образования", - сказал он журналистам.

Ушаков проинформировал, что этот проект включает сотни мероприятий: конференций, семинаров, концертов, выставок, олимпиад и конкурсов. Так как программа перекрестных годов реализуется с января текущего года, многие мероприятия уже состоялись. Проект перекрестных годов завершится в октябре 2027 года.

"После церемонии открытия годов образования в программе - небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером. Его зовут Пэн Пай. Наш президент видел этого китайского гражданина еще ребенком в ходе первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году", - сказал Ушаков.

По его словам, впоследствии Пэн Пай получил высшее образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.

"Это будет весьма символичная встреча", - заметил Ушаков.