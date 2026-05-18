Семьи погибших в результате атаки БПЛА в Самарской области получат по 1,5 млн рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Самарской области семьи погибших в результате атаки БПЛА получат по 1,5 млн рублей, говорится в указе губернатора Вячеслава Федорищева, опубликованном на сайте облправительства.

В указе говорится о близких граждан России, которые погибли в регионе в результате атаки БПЛА, признанной терактом, с 22 апреля по 15 мая 2026 года. Единовременная выплата составит 1 567 500 рублей. При наличии нескольких членов семьи выплата предоставляется им в равных долях. Средства будут выделены из регионального бюджета.

В результате атаки беспилотников на Сызрань 22 апреля частично обрушился подъезд жилого дома, в результате женщина и ребенок погибли, еще 12 человек пострадали.

