Поиск

В суд направлено дело о гибели людей в столкновении двух поездов в Мурманской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кандалакшский суд Мурманской области направлено уголовное дело о гибели двух человек в столкновении пассажирского и грузового поездов на станции Княжая в декабре 2024 года, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Это ведомство утвердило обвинительное заключение по делу.

Машинисту грузового поезда и его помощнику вменили нарушение правил безопасности при закреплении подвижного состава на станции Княжая, в результате чего их поезд столкнулся с пассажирским поездом Мурманск - Петербург, погибли два человека и еще пять получили тяжкий вред здоровью. Фигуранты дела обвиняются по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц).

Ранее в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР ущерб по делу оценили в сумму более 200 млн рублей.

18 декабря 2024 года на станции Княжая пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым с вагонами грузового состава. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых вагонов. Два человека погибли, 42 пострадали. В экстренных службах сообщали, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.

СКР Княжая Мурманская область Петербург Мурманск Кандалакшский суд Северо-Западная транспортная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9461 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов