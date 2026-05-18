В суд направлено дело о гибели людей в столкновении двух поездов в Мурманской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кандалакшский суд Мурманской области направлено уголовное дело о гибели двух человек в столкновении пассажирского и грузового поездов на станции Княжая в декабре 2024 года, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Это ведомство утвердило обвинительное заключение по делу.

Машинисту грузового поезда и его помощнику вменили нарушение правил безопасности при закреплении подвижного состава на станции Княжая, в результате чего их поезд столкнулся с пассажирским поездом Мурманск - Петербург, погибли два человека и еще пять получили тяжкий вред здоровью. Фигуранты дела обвиняются по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц).

Ранее в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР ущерб по делу оценили в сумму более 200 млн рублей.

18 декабря 2024 года на станции Княжая пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым с вагонами грузового состава. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых вагонов. Два человека погибли, 42 пострадали. В экстренных службах сообщали, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.