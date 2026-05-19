Пеплопады от вулкана Безымянный угрожают еще двум поселкам на Камчатке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пепел от извергающегося на Камчатке вулкана Безымянный движется еще к двум поселкам полуострова, сообщает во вторник Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловое облако вулкана Безымянный движется на северо-запад от вулкана, через 1-3 часа будут возможны пеплопады в п. Седанка и Тигиль, вероятно, небольшие", - говорится в сообщении.

Во вторник утром на Безымянном произошло мощное извержение. По данным МЧС, высота пеплового выброса из вулкана составила 10 км над уровнем моря. Небольшие пеплопады прошли в селе Майское и в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа

Для Безымянного установлен наивысший - красный код опасности для авиации.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Высота Безымянного - 2882 метра.