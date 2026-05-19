На Камчатке вулкан Безымянный после мощного извержения снизил активность

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На Камчатке код опасности для авиации извергающегося вулкана Безымянный снижен с красного до оранжевого, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Текущий авиационный цветовой код: оранжевый. Предыдущий авиационный цветовой код: красный", - говорится в сообщении.

В KVERT уточнили, что продолжающаяся активность Безымянного может представлять опасность для низколетящих самолетов. Красный код означал, что пепловые выбросы опасны для международных авиалиний, то есть даже для самолетов, пролетающих на высоте 13 километров.

Сейчас на Безымянном пепловых взрывов не наблюдается, но облако пепла, образовавшееся во вторник утром, продолжает двигаться примерно в 500 км к западу-северо-западу от вулкана.

"Эффузивная активность вулкана остается высокой, что сопровождается мощными газопаровыми выбросами и горячими лахарами", - отмечают в KVERT.

Утром 19 мая на Безымянном произошло мощное извержение. По данным МЧС, высота пеплового выброса из вулкана составила 10 км над уровнем моря. Небольшие пеплопады прошли в селе Майское и в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Высота Безымянного - 2 882 метра.

