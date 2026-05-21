Предъявлено обвинение водителю и владельцу судна после гибели людей на Байкале

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Судоводитель и владелец судна, которое опрокинулось на озере Байкал во время экскурсии, задержаны в Бурятии в рамках расследования уголовного дела, им предъявлено обвинение, сообщает в четверг СКР.

"В воде оказались находившиеся на судне без спасательных жилетов 17 человек, при этом вместимость лодки допускала нахождение на борту не более 12 человек. (...) По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав", - говорится в сообщении.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), отметили в СКР.

В ходе допроса судоводитель и владелец судна признали вину. Они задержаны, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их заключении под стражу.

Как сообщалось ранее, 19 мая аэролодка "Север-750" с туристами перевернулась в районе скалы Черепаха. Погибли пять человек.