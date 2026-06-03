По делу о гибели туристов на Байкале задержана директор туркомпании

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - По делу о гибели в мае пяти туристов на Байкале задержана директор компании, в которой погибшие купили тур, сообщил СКР.

По версии следствия, обвиняемая, зная, об отсутствии разрешительных документов на перевозк3 пассажиров на аэролодке "Север", и понимая, что предоставить безопасные для жизни и здоровья потребителей услуги невозможно, продала 19 мая 15 гражданам тур по озеру. Во время этой поездки и произошла трагедия.

Директору коммерческой организации предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она задержана, следствие попросит ее арестовать.

19 мая аэролодка "Север-750" с туристами перевернулась у скалы Черепаха. Погибли пять человек.

Ранее по делу об их гибели был арестован владелец аэролодки, а судоводитель помещен под домашний арест. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).