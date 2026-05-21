Поиск

В Уфе открыли улицу имени Владимира Жириновского

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Уфе прошло торжественное открытие улицы имени Владимира Жириновского, сообщила группа во "ВКонтакте" Башкортостанского регионального отделения ЛДПР.

"Открытие состоялось сегодня, 21 мая. Событие приурочили к 80-летию политика. Перерезали ленточку, прилетел председатель партии ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий", - говорится в комментарии под видезаписью церемонии.

Назвать в Уфе улицу именем Жириновского Башкортостанское отделение ЛДПР предложило в рамках подготовки к 80-летию политика. Вопрос выносили на голосование на сайте мэрии. За высказались 2 761 человек (59%), против - 1 901 человек (41%). Решение в апреле утвердил Уфимский горсовет.

Улица Жириновского расположена между населенными пунктами Ветошниково и Романовка на территории Демского и Ленинского районов. Ее протяженность составляет 0,8 километра.

Башкортостан ЛДПР Леонид Слуцкий Уфа Владимир Жириновский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор

На учениях ядерных сил в РФ прошли мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 121 беспилотник ВСУ

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов