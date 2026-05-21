В Уфе открыли улицу имени Владимира Жириновского

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Уфе прошло торжественное открытие улицы имени Владимира Жириновского, сообщила группа во "ВКонтакте" Башкортостанского регионального отделения ЛДПР.

"Открытие состоялось сегодня, 21 мая. Событие приурочили к 80-летию политика. Перерезали ленточку, прилетел председатель партии ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий", - говорится в комментарии под видезаписью церемонии.

Назвать в Уфе улицу именем Жириновского Башкортостанское отделение ЛДПР предложило в рамках подготовки к 80-летию политика. Вопрос выносили на голосование на сайте мэрии. За высказались 2 761 человек (59%), против - 1 901 человек (41%). Решение в апреле утвердил Уфимский горсовет.

Улица Жириновского расположена между населенными пунктами Ветошниково и Романовка на территории Демского и Ленинского районов. Ее протяженность составляет 0,8 километра.